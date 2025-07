Ce comédien qui a brillé dans Mission impossible débarque sur nos écrans

Henry Czerny a incarné le rôle d’Eugene Kittridge dans les trois plus récents films de Mission Impossible.

L’acteur a également joué dans La Panthère Rose et dans le film Le Cercle. On l’a souvent vu dans des rôles de méchants dans des séries d’action, ce qui rendra d’autant plus intéressant de le découvrir dans une comédie.

Dans Bon Cop, Bad Cop, il rejoint une distribution cinq étoiles aux côtés de Sarah-Jeanne Labrosse, Christine Beaulieu, Robin-Joël Cool, Antoine Vézina et plusieurs autres.