Patrick Huard et Anik Jean posent fièrement avec leur fils Nathan

Patrick Huard et Anik Jean partagent non seulement leur passion pour la création, mais aussi le plateau de tournage… en famille!
Alors qu’ils travaillent activement sur le tournage très attendu de la série Bon Cop, Bad Cop, leur fils Nathan, 13 ans, les accompagne... et pas seulement en spectateur!
Le jeune Nathan fait en effet ses premiers pas dans l’univers télévisuel, puisqu’il a décroché un rôle dans la série inspirée des films cultes.
Il incarne le voisin de David Bouchard (interprété par nul autre que son père!), avec qui il joue au basketball et développe une belle complicité à l’écran. Un moment touchant et symbolique, alors que père et fils partagent la scène dans un univers bien connu du public québécois!
Cette semaine, plusieurs médias ont eu la chance de visiter le plateau de tournage, offrant un aperçu de l’ambiance qui règne sur le projet! Patrick Huard et Anik Jean en ont profité pour poser avec leur grand garçon, visiblement fier et à l’aise dans son nouveau rôle!
On a même surpris Nathan en train de converser en anglais avec Henry Czerny!
La série Bon Cop, Bad Cop, quant à elle, promet d’être fidèle à l’esprit des films, tout en introduisant de nouveaux visages. Martin Ward, désormais incarné par Henry Czerny, et David Bouchard se retrouvent à nouveau partenaires dans une enquête palpitante qui prend racine dans une communauté autochtone. À leurs côtés, une relève de policiers tout aussi imprévisible que le duo original vient pimenter cette nouvelle aventure!
En plus d’être un projet ambitieux, la série devient une belle affaire de famille pour les Huard-Jean. On a bien hâte de voir Nathan à l’écran… et de suivre cette nouvelle mouture de Bon Cop, Bad Cop, attendue sur Crave en 2026!
Découvrez les coulisses du tournage de la série Bon Cop, Bad Cop!
