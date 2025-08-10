Patrick Huard et Anik Jean posent fièrement avec leur fils Nathan

Patrick Huard et Anik Jean partagent non seulement leur passion pour la création, mais aussi le plateau de tournage… en famille!

Alors qu’ils travaillent activement sur le tournage très attendu de la série Bon Cop, Bad Cop, leur fils Nathan, 13 ans, les accompagne... et pas seulement en spectateur!

Le jeune Nathan fait en effet ses premiers pas dans l’univers télévisuel, puisqu’il a décroché un rôle dans la série inspirée des films cultes.