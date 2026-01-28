Touchantes retrouvailles à la télé pour les stars de L'auberge du chien noir

Alerte à la nostalgie: les acteurs vedettes du téléroman L'auberge du chien noir se retrouveront pour une rare fois, ce soir, à la télévision!

Ce mercredi soir, Les enfants de la télé consacrera tout un épisode cette série qui a marqué l'univers culturel québécois.

Pour cette occasion spéciale, les comédiens Josée Deschênes, Vincent Graton, Renaud Paradis, Roger Léger, Claude Prégent, François L’Écuyer, Brigitte Lafleur, Élisabeth Chouvalidzé, Julie Daoust et Anie Pascale seront réunis.

Les auteurs Sylvie Lussier et Pierre Poirier seront également de la fêtge.