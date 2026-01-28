Touchantes retrouvailles à la télé pour les stars de L'auberge du chien noir

Début du contenu principal.
Alerte à la nostalgie: les acteurs vedettes du téléroman L'auberge du chien noir se retrouveront pour une rare fois, ce soir, à la télévision!
Ce mercredi soir, Les enfants de la télé consacrera tout un épisode cette série qui a marqué l'univers culturel québécois.
Pour cette occasion spéciale, les comédiens Josée Deschênes, Vincent Graton, Renaud Paradis, Roger Léger, Claude Prégent, François L’Écuyer, Brigitte Lafleur, Élisabeth Chouvalidzé, Julie Daoust et Anie Pascale seront réunis.
Les auteurs Sylvie Lussier et Pierre Poirier seront également de la fêtge.
L'auberge du chien noir a été diffusée pendant 15 saisons à Radio-Canada. Les fans ont suivi les péripéties des personnages avec attention, année après année. De leur côté, les acteurs sont devenus une véritable famille.
Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux aujourd'hui, nous avons un aperçu des coulisses de la spéciale des Enfants de la télé qui sera diffusée ce soir. Nous voyons les comédiens de L'auberge du chien noir se retrouver l'un après l'autre et se serrer dans leurs bras dans les loges de l'émission.
En voyant cela, on devine qu'on risque d'être émus en regardant leurs retrouvailles sur le plateau des Enfants de la télé! Voici la vidéo en question:
Il sera bon de les revoir tous ensemble réunis autour de la grande table de l'émission.
Cela nous permettra également de voir une rare apparition télé d'Élisabeth Chouvalidzé, qui aura 90 ans en juin prochain. Cette comédienne incarnait des jumelles dans L'auberge du chien noir.
La Spéciale retrouvailles - L'auberge du chien noir sera présentée ce mercredi soir à 20h à ICI Télé.