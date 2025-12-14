Des retrouvailles qui font réagir: Fergie de nouveau avec les Black Eyed Peas

Début du contenu principal.
Avez-vous dit nostalgie?!
Huit ans après avoir quitté les Black Eyed Peas, Fergie a surpris tout le monde en retrouvant ses anciens complices le temps d’une soirée très symbolique.
Eh oui, la chanteuse s’est réunie avec will.i.am, Taboo et APL.DE.AP pour célébrer leurs anniversaires marquants… et le moment n’est pas passé inaperçu!
Sur Instagram, Fergie a partagé quelques photos souvenirs de cette rencontre attendue, accompagnées d’un message simple, mais chargé d’émotion. Elle y raconte enfin avoir pu « partager un repas » avec ses anciens partenaires de scène et célébrer ensemble cette étape importante de leur vie. Une soirée qu’elle décrit comme remplie d’amour, entourée de ses « frères ».
Pour l’occasion, Fergie a misé sur un look assumé : jeans boot-cut, crop top noir et veste de cuir rouge. Fidèles à leur image, les membres du groupe n’étaient pas en reste côté style. Will.i.am a opté pour un ensemble audacieux aux couleurs vives, tandis que Taboo et APL.DE.AP arboraient des tenues noires coordonnées.
Même sans annonce musicale officielle, cette réunion a suffi à raviver la nostalgie des fans, qui rêvent toujours d’un véritable retour de Fergie au sein du groupe!
Cette rencontre n’est pas le seul moment marquant de Fergie ces derniers mois. En octobre dernier, elle a fait une apparition surprise lors du concert de Ludacris à Atlanta, rejoignant le rappeur sur scène pour interpréter leur succès Glamorous.
Ludacris n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme, soulignant que Fergie n’avait pas performé depuis sept ans. De son côté, la chanteuse a tenu à le remercier publiquement, saluant leurs longues années d’amitié et célébrant les 25 ans de carrière du rappeur.
Depuis son départ des Black Eyed Peas en 2017, Fergie a choisi de ralentir le rythme pour se consacrer à sa vie personnelle, notamment à son rôle de maman auprès de son fils Axl, aujourd’hui âgé de 12 ans. Will.i.am l’avait d’ailleurs confirmé en entrevue il y a quelques années: ce retrait était un choix réfléchi et pleinement assumé!