Des retrouvailles qui font réagir: Fergie de nouveau avec les Black Eyed Peas

Sur Instagram, Fergie a partagé quelques photos souvenirs de cette rencontre attendue, accompagnées d’un message simple, mais chargé d’émotion. Elle y raconte enfin avoir pu « partager un repas » avec ses anciens partenaires de scène et célébrer ensemble cette étape importante de leur vie. Une soirée qu’elle décrit comme remplie d’amour, entourée de ses « frères ».

Pour l’occasion, Fergie a misé sur un look assumé : jeans boot-cut, crop top noir et veste de cuir rouge. Fidèles à leur image, les membres du groupe n’étaient pas en reste côté style. Will.i.am a opté pour un ensemble audacieux aux couleurs vives, tandis que Taboo et APL.DE.AP arboraient des tenues noires coordonnées.

Même sans annonce musicale officielle, cette réunion a suffi à raviver la nostalgie des fans, qui rêvent toujours d’un véritable retour de Fergie au sein du groupe!