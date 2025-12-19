Après plusieurs mois d’absence, Jean-Philippe Wauthier fait son retour à la radio

Début du contenu principal.
Jean-Philippe Wauthier fera son retour à l’animation dès ce vendredi.
Il s’agira de sa première reprise des rênes de son émission de radio, La soirée est encore jeune, depuis sa pause professionnelle.
Jean-Sébastien Girard, le coanimateur de l’émission, a partagé la bonne nouvelle sur ses médias sociaux. En publiant une capture d’écran d’un article de La Presse, il a écrit: «Cadeau de Noël: on termine la saison tous les trois ensemble!».
Il s’agira donc d’une première depuis mars 2025: Jean-Sébastien Girard sera de nouveau entouré de ses deux coanimateurs, Jean-Philippe Wauthier et Olivier Niquet.
C’est la première fois que Jean-Philippe Wauthier prendra la parole depuis l’été dernier. Il avait initialement accordé une entrevue à Bonsoir bonsoir! en vue d’un retour, mais avait finalement choisi de prolonger sa pause professionnelle.
Dans un article publié par La Presse, on apprend que Jean-Philippe Wauthier ne sera pas de retour à l’animation quotidienne de La journée est encore jeune en janvier. Il y participera toutefois de façon régulière, en se joignant aux différents animateurs qui se relaient à la barre de l’émission.
La journée est encore jeune sera de retour sur ICI Première dès le 12 janvier.
Malgré cette annonce, Jean-Philippe Wauthier ne reprendra pas l’animation de Bonsoir bonsoir! au printemps prochain, un rôle qui sera confié à Jean-Sébastien Girard. Par ailleurs, Patrick Huard se joindra à l’émission Deux hommes en or et Rosalie en tant que deuxième «homme en or», sur les ondes de Télé-Québec.