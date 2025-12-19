Après plusieurs mois d’absence, Jean-Philippe Wauthier fait son retour à la radio

Jean-Sébastien Girard, le coanimateur de l’émission, a partagé la bonne nouvelle sur ses médias sociaux. En publiant une capture d’écran d’un article de La Presse, il a écrit: «Cadeau de Noël: on termine la saison tous les trois ensemble!».

Il s’agira donc d’une première depuis mars 2025: Jean-Sébastien Girard sera de nouveau entouré de ses deux coanimateurs, Jean-Philippe Wauthier et Olivier Niquet.

C’est la première fois que Jean-Philippe Wauthier prendra la parole depuis l’été dernier. Il avait initialement accordé une entrevue à Bonsoir bonsoir! en vue d’un retour, mais avait finalement choisi de prolonger sa pause professionnelle.