Jean-Philippe Wauthier: ses collègues donnent des nouvelles de sa santé

Nous avons des nouvelles de Jean-Philippe Wauthier en ce début septembre.
Comme vous le savez certainement, l'animateur vedette est présentement en arrêt de travail. Après avoir annoncé en mars dernier qu’il vivait un épuisement professionnel, il a effectué un bref retour devant les caméras en juillet. Il a ensuite été hospitalisé.
En ce début de saison de radio, les collègues de Jean-Philippe Wauthier ont donné des nouvelles de sa santé.
Au micro d'ICI Première, Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquet ont déclaré ceci:
«Il commence à mieux aller.»
Celui qui a remplacé son grand ami à Bonsoir bonsoir! tout l'été prend également sa place à la radio pendant sa pause professionnelle.
Jean-Sébastien Girard a conclu en disant que Jean-Philippe Wauthier «devrait revenir» à un moment qui demeure encore indéterminé cette saison.
Nous lui envoyons notre énergie pour la suite des choses.
Jean-Philippe Wauthier se retire d'une émission qu'il a coanimée pendant des années: Deux hommes en or.
Il coanimait l'émission avec Patrick Lagacé au tout début, de 2013 à 2017. Puis, il est revenu en 2023 aux côtés de ce dernier et de Rosalie Bonenfant.
En juillet, Télé-Québec a annoncé que Jean-Philippe Wauthier quitte le populaire talk-show. Dans un communiqué officiel, il est indiqué que ce départ était prévu depuis un bon moment.
