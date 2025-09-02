Jean-Philippe Wauthier: ses collègues donnent des nouvelles de sa santé

Nous avons des nouvelles de Jean-Philippe Wauthier en ce début septembre.

Comme vous le savez certainement, l'animateur vedette est présentement en arrêt de travail. Après avoir annoncé en mars dernier qu’il vivait un épuisement professionnel, il a effectué un bref retour devant les caméras en juillet. Il a ensuite été hospitalisé.

En ce début de saison de radio, les collègues de Jean-Philippe Wauthier ont donné des nouvelles de sa santé.