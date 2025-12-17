Rosalie Bonenfant et Ricardo accueillent leur nouvel homme en or

Rosalie Bonenfant et Ricardo sont fin prêts pour la prochaine saison de Deux hommes en or et Rosalie. Pour l’occasion, l’équipe a tourné un tout nouveau générique afin de souligner l’arrivée d’un nouvel «homme en or»: Patrick Huard.

Il y a quelques jours, les trois animateurs se sont réunis pour le tournage du générique ainsi que pour réaliser les photos officielles de cette nouvelle saison.