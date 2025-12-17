Rosalie Bonenfant et Ricardo accueillent leur nouvel homme en or

Début du contenu principal.
Rosalie Bonenfant et Ricardo sont fin prêts pour la prochaine saison de Deux hommes en or et Rosalie. Pour l’occasion, l’équipe a tourné un tout nouveau générique afin de souligner l’arrivée d’un nouvel «homme en or»: Patrick Huard.
Il y a quelques jours, les trois animateurs se sont réunis pour le tournage du générique ainsi que pour réaliser les photos officielles de cette nouvelle saison.
Dans une vidéo partagée sur les médias sociaux, on voit le trio se retrouver, et la chimie semble déjà bien s’installer entre les trois animateurs.
Patrick Huard prend ainsi la relève de Jean-Philippe Wauthier, qui avait annoncé son retrait de l’animation à la suite de sa pause professionnelle.
Patrick Huard n’en est pas à sa première expérience à l’animation. De 2020 à 2022, il a animé l’émission La Tour, où il a pu démontrer son talent d’intervieweur. Il pourra ainsi continuer de charmer le public à Deux hommes en or et Rosalie, dès le 9 janvier prochain sur les ondes de Télé-Québec.