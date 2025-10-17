Marina Orsini nous emmène en coulisses du spécial Lance et Compte

Début du contenu principal.
Marina Orsini nous a permis de faire une incursion privilégiée, voire même VIP, dans les coulisses de l’émission spéciale des Enfants de la télé célébrant les 40 ans de Lance et compte!
Dans une vidéo déposée sur son compte Instagram, la comédienne a effectivement fait le tour du plateau lors du tournage de cet épisode qu’on a plus que hâte de voir le 3 décembre prochain.
Plusieurs semaines avant la diffusion, l’interprète de Suzie Lambert nous a donc fait le bonheur de dévoiler des visages très connus qui ont fait de cette série le succès historique qu’on lui connait aujourd’hui.
Sur l’air de We are Family des Sister Sledge, témoignant de l’esprit de famille qui règne encore entre eux, on a visité le plateau à travers les yeux de Marina Orsini.
Sous la publication, Marina Orsini a inscrit:
«Lance et Compte 40e!🎉
Une spéciale de 2 heures aux Enfants de la télé le 3 décembre prochain à Radio Canada!
Une réunion marquante!💕
Des moments inoubliables !💕
Des retrouvailles merveilleuses!💕»
