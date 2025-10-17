Marina Orsini nous emmène en coulisses du spécial Lance et Compte

Dans une vidéo déposée sur son compte Instagram, la comédienne a effectivement fait le tour du plateau lors du tournage de cet épisode qu’on a plus que hâte de voir le 3 décembre prochain.

Plusieurs semaines avant la diffusion, l’interprète de Suzie Lambert nous a donc fait le bonheur de dévoiler des visages très connus qui ont fait de cette série le succès historique qu’on lui connait aujourd’hui.

Sur l’air de We are Family des Sister Sledge, témoignant de l’esprit de famille qui règne encore entre eux, on a visité le plateau à travers les yeux de Marina Orsini.

Cliquez sur le petit signe de «play» au centre de l'image ci-dessous pour écouter l'extrait.