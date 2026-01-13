Big Brother Célébrités: 4 réactions hilarantes à la robe triangle de Marie-Mai

Début du contenu principal.
S’il y a une chose sur laquelle on peut compter depuis le grand retour de Big Brother Célébrités, c’est bien l'audace vestimentaire de son animatrice.
Dimanche soir, pour le coup d'envoi de la nouvelle saison, Marie-Mai n’a d’ailleurs pas déçu ses fans en arborant un look qui a littéralement «cassé» Internet: une robe noire moulante surplombée d'un immense triangle en trois dimensions.
C’était écrit dans le ciel qu’une pièce aussi architecturale et avant-gardiste allait
En quelques minutes, les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires, mais ce sont surtout les réactions de ses collègues de la colonie artistique qui nous ont fait craquer.
Loin de toute méchanceté, plusieurs vedettes se sont amusées à détourner ce choix mode audacieux avec une bonne dose d'autodérision et de créativité.
Des références géométriques aux comparaisons les plus insolites, découvrez les réactions les plus drôles des membres de notre communauté artistique qui ont, eux aussi, eu un coup de cœur pour ce moment de mode mémorable.
Mentionnons d’abord le meme créée par un des participants de l’émission, Jean-François Provençal qui a comparé sa robe… au logo de Doritos
Coup de cœur pour l’image partagée sur la page de Big Brother Célébrités où William Cloutier, installé dans l’énigmatique maison, porte le triangle de la table de pool en guise d’accessoire mode.
De leur côté, les animateurs de Ça rentre au poste ont aussi offert leur version du vêtement mode, en version blanche. Mention spéciale à l’exploit d’entrer les trois d’Énergie dans ce petit triangle.
Roxane Bruneau n’avait pour sa part rien à redire sur le look de Marie-Mai, critiquant plutôt avec humour les traces de doigts recouvrant la structure.
Connaissant l'amour de Marie-Mai pour la haute couture et l'audace, on se doute bien que ce look n'était que la pointe de l'iceberg.
On n'a certainement pas fini de jaser de ses tenues «extra» au fil des prochaines semaines, alors que la compétition montera d'un cran dans la maison.
Pour ne rien manquer des stratégies des joueurs (et des futurs choix vestimentaires de l'animatrice!), rendez-vous sur les ondes de Noovo du lundi au jeudi à 18 h 30, et le dimanche dès 19 h pour suivre Big Brother Célébrités.
