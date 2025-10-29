Rémi-Pierre Paquin a dû annuler sa participation à cette émission très attendue

Début du contenu principal.
À l’aube du début de la nouvelle saison de Fear Factor Célébrités, un changement de dernière minute survient: Rémi-Pierre Paquin a dû se désister et ne fera finalement pas partie de la distribution, contrairement à ce qui avait été annoncé plus tôt.
Alors qu’il était de passage à On va se le dire, Rémi-Pierre Paquin a expliqué qu’à la suite de son accident de vélo de montagne, il n’était tout simplement pas en assez bonne condition physique pour participer à Fear Factor Célébrités.
L’acteur s’est en effet retrouvé dans une fâcheuse situation après cette chute, ce qui l’a forcé à se retirer de l’émission.
On se souvient que le public avait déjà eu un avant-goût de l’émission avec Anik Jean, Marie-Lyne Joncas et Mathieu Dufour, qui s’étaient retrouvés suspendus dans les airs à bord d’une voiture, un moment complètement fou!
La nouvelle téléréalité Fear Factor Célébrités sera diffusée dès le printemps prochain sur Crave. Aucune date de diffusion n’a encore été confirmée.
