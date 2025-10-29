Rémi-Pierre Paquin a dû annuler sa participation à cette émission très attendue

Alors qu’il était de passage à On va se le dire, Rémi-Pierre Paquin a expliqué qu’à la suite de son accident de vélo de montagne, il n’était tout simplement pas en assez bonne condition physique pour participer à Fear Factor Célébrités.

L’acteur s’est en effet retrouvé dans une fâcheuse situation après cette chute, ce qui l’a forcé à se retirer de l’émission.