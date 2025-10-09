Après Sortez moi d'ici, Guy Jodoin révèle qu'il participera à cette nouvelle téléréalité

Début du contenu principal.
Guy Jodoin fera partie de la première mouture de Fear Factor Célébrités.
C’est l’animateur lui-même qui l’a révélé à Marie-Louise Arsenault lors de son passage à l’émission Dans les médias sur Télé-Québec.
Alors qu’il parlait de ses projets à venir après Le Tricheur, Guy Jodoin a révélé qu’il s’était complètement «défoncé» lors de sa participation à la téléréalité Fear Factor Québec, animée par Patrick Huard.
«J’ai fait Fear Factor Québec… C’était dans l’extrême. J’ai beau avoir 58 ans, mais je me suis défoncé totalement.»
Pour le moment, aucun autre participant à l’émission n’avait été dévoilé. Guy devient donc le premier à confirmer sa participation à la compétition.
Pour écouter l'entrevue complète avec Guy Jodoin, c'est par ici!
Dans chaque épisode, l’intense téléréalité animée par Patrick Huard mettra au défi trois artistes, chacun accompagné d’un proche. Ensemble, les duos devront affronter leurs plus grandes peurs et éviter l’élimination afin de remporter 5 000 $ pour la fondation de leur choix.
D'ailleurs, écoutez la première entrevue de l'animateur sur son nouveau projet:
Les huit épisodes de Fear Factor Célébrités atterriront sur Crave au printemps 2026.
