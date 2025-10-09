Après Sortez moi d'ici, Guy Jodoin révèle qu'il participera à cette nouvelle téléréalité

Alors qu’il parlait de ses projets à venir après Le Tricheur, Guy Jodoin a révélé qu’il s’était complètement «défoncé» lors de sa participation à la téléréalité Fear Factor Québec, animée par Patrick Huard.

«J’ai fait Fear Factor Québec… C’était dans l’extrême. J’ai beau avoir 58 ans, mais je me suis défoncé totalement.»

Pour le moment, aucun autre participant à l’émission n’avait été dévoilé. Guy devient donc le premier à confirmer sa participation à la compétition.

