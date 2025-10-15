Est-ce que tu te présenterais en politique? Rémi-Pierre Paquin répond

Début du contenu principal.
Le collaborateur politique de Noovo Info Alain Rayes fait actuellement le tour du Québec pour donner la parole aux citoyens des différentes villes à l’approche des élections municipales. De passage à Shawinigan, il en a profité pour poser LA question au comédien Rémi-Pierre Paquin: est-ce qu’il pourrait devenir maire de sa ville natale? Voici ce qu’il a répondu!
Lors de sa tournée, Sur la route avec Alain Rayes, l’analyste politique de Noovo Info a pris soin de rencontrer plusieurs habitants de la ville de Shawinigan pour connaître ce qui les préoccupe. En entrevue avec Rémi-Pierre Paquin, ce dernier en a profité pour évoquer ce qu'il aimerait intégrer à sa ville natale située en Mauricie: «Je pense que c’est la culture qui amène le monde», avance-t-il. L'artiste ajoute: «Ce sont des activités, des festivals ou des spectacles, quelque chose de différent qui n’a pas ailleurs.» Il donne Le Festif! de Baie-St-Paul en exemple.
Malgré que les paysages soient magnifiques, il est d’avis que de grands événements culturels uniques pourraient garantir davantage de visiteurs.
Plus loin dans l’entretien, Alain demande au comédien s’il envisage de piloter sa ville d’origine un jour. Paquin n’a pas nié son désir éventuel: «Plus tard, je ne dis pas non. C’est sûr que c’est quelque chose qui doit être le fun, de grisant, de valorisant d’aider tes concitoyens», répond-il en mentionnant avoir beaucoup d’idées pour son coin de pays.
Vous pouvez suivre la tournée des régions d’Alain Rayes, en semaine, dans le Noovo Info 17, sur Noovo. Quant à Rémi-Pierre Paquin, il continue de passer ses matins, à Énergie dans l’émission Le Boost.
Vous aimerez aussi: