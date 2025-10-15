Est-ce que tu te présenterais en politique? Rémi-Pierre Paquin répond

Ce qu’il manque à la ville de Shawinigan

Lors de sa tournée, Sur la route avec Alain Rayes, l’analyste politique de Noovo Info a pris soin de rencontrer plusieurs habitants de la ville de Shawinigan pour connaître ce qui les préoccupe. En entrevue avec Rémi-Pierre Paquin, ce dernier en a profité pour évoquer ce qu'il aimerait intégrer à sa ville natale située en Mauricie: «Je pense que c’est la culture qui amène le monde», avance-t-il. L'artiste ajoute: «Ce sont des activités, des festivals ou des spectacles, quelque chose de différent qui n’a pas ailleurs.» Il donne Le Festif! de Baie-St-Paul en exemple.

Malgré que les paysages soient magnifiques, il est d’avis que de grands événements culturels uniques pourraient garantir davantage de visiteurs.