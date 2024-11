Redécouvrez maintenant cette série d'époque québécoise incontournable!

Exilée après une tentative de meurtre, Marguerite voit son destin transformé grâce à l’aide inattendue du capitaine anglais James Chase, qui nourrit pour elle un amour secret. Portée par l’interprétation remarquable de Catherine Sénart dans le rôle-titre, la série est également enrichie par un casting de talent: Pascale Bussières, Pierre Curzi, Pascale Montpetit, Philippe Cousineau, Benoit Brière, Michael Sapieha et plusieurs autres.

Diffusée initialement en 1996 sur Radio-Canada, Marguerite Volant a marqué une génération par la richesse de son récit et la qualité de sa réalisation. Les décors, costumes et intrigues complexes ont su captiver un large public, en offrant un regard touchant et poignant sur cette période historique.