Guy Laliberté baisse le prix de son manoir de 50 pièces à Montréal

Si vous avez toujours rêvé de vivre une fin de semaine entre amis digne de l'émission La vraie nature, c'est votre chance: le chalet est à louer!

L'immense demeure est située à Sutton dans les Cantons de l’Est. Elle peut accueillir jusqu'à 10 personnes qui logeront dans 4 chambres.

On y trouve 3 salles de bains, une grand cour pour faire un feu et profiter du plein air et de grandes aires communes. On s'imagine tellement en train de porter un toast dans la fameuse cuisine verte de La vraie nature!

