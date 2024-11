Plus festive que jamais, France Beaudoin brille en couverture du ELLE Québec

France Beaudoin est la vedette du nouveau numéro du ELLE Québec!

Pour cette édition hivernale, l'animatrice d'En direct de l'univers a enfilé une tenue plus festive que jamais. La talentueuse brunette prend la pose avec un pantalon à pompons et paillettes griffé et un immense manteau de fausse fourrure brune.

Malgré cet ensemble flamboyant, c'est son magnifique sourire que l'on remarque en premier. Voici la couverture du ELLE Québec avec France Beaudoin: