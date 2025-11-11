Rare tapis rouge pour Robert Charlebois

Début du contenu principal.
Il est rare de voir Robert Charlebois fouler un tapis rouge, mais le chanteur a fait une apparition remarquée à la première du film Où vont les âmes, réalisé par Brigitte Poupart.
M. Charlebois était présent pour une raison bien particulière: il fait partie du jury des Visages de la francophonie CINEMANIA, aux côtés de Charlotte Le Bon, Niels Schneider, Cristobal Tapia de Veer et Laura Felpin, qui étaient eux aussi présents pour la première très attendue du film.
La 31e édition du festival CINEMANIA se poursuit jusqu’au 16 novembre à Montréal. Ce festival de films francophones met en lumière le cinéma de langue française provenant des quatre coins du monde. Avec sa programmation riche et diversifiée, il est devenu l’un des événements culturels incontournables de la métropole.
Le Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts de Montréal a accueilli lundi soir la grande première du film Où vont les âmes de Brigitte Poupart, en présence d’un impressionnant parterre de vedettes!
