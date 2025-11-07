Juliette Binoche et Monia Chokri illuminent le tapis rouge de CINEMANIA

Début du contenu principal.
L’actrice française oscarisée Juliette Binoche est de passage à Montréal cette semaine à l’occasion du Festival CINEMANIA, où elle présente son tout premier film à titre de réalisatrice, In-I In Motion.
Jeudi soir, on a eu droit à une soirée double: In-I In Motion et Des preuves d’amour, le nouveau film d’Alice Douard, ont tous deux été présentés au cinéma du Quartier Latin. Cette dernière était sur place, accompagnée de l’actrice Monia Chokri, pour la grande première nord-américaine de son long métrage!
Pour souligner ces deux moments forts du festival, Juliette Binoche et Monia Chokri ont posé ensemble sur un tapis rouge conjoint. Dans cette ambiance intime, les actrices ont brillé en réunissant le cinéma québécois et le cinéma français!
Petit moment complice: Juliette et Monia ont pouffé de rire en découvrant qu’elles s’étaient habillées presque pareil! Preuve que le temps frisquet commence réellement à s'installer dans la métropole...
Entre films d’auteur et grandes productions (Chocolat, Cosmopolis, La Passion de Dodin Bouffant, Doubles vies, Sils Maria), Juliette Binoche s’impose depuis des décennies comme l’une des figures majeures du cinéma mondial. Actrice engagée, elle se distingue aussi par son implication humanitaire, ses prises de position pour l’écologie et la défense des droits des femmes. Passionnée de danse, Juliette explore depuis longtemps le lien entre mouvement et émotion. Cette année, elle passe derrière la caméra avec son premier long métrage, le documentaire In-I In Motion, coréalisé avec le danseur et chorégraphe britannique Akram Khan.
En 2007 et 2008, le duo avait uni leurs univers pour créer un spectacle sur le corps et la danse, joué plus de cent fois à travers le monde. Près de vingt ans plus tard, Juliette Binoche revisite cette aventure à travers un documentaire poétique et intime qui interroge le processus de création et l’héritage artistique. Des images d’archives inédites et des séquences de répétition plongent le spectateur au cœur de cette rencontre entre cinéma, art et mouvement!
Des preuves d’amour raconte l’histoire de Céline, qui attend l’arrivée de son premier enfant… sans être enceinte elle-même. Dans trois mois, c’est Nadia, sa femme, qui donnera naissance à leur fille. Sous le regard parfois maladroit de ses amis, de sa mère et aux yeux de la loi, Céline tente de trouver sa place et de faire reconnaître sa légitimité comme future mère. Cette comédie romantique sensible et moderne, portée par Ella Rumpf, Monia Chokri et Noémie Lvovsky, aborde avec humour et tendresse les nouvelles réalités de la parentalité.
Le film sortira en salle au Québec le 25 décembre prochain!
