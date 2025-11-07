Juliette Binoche et Monia Chokri illuminent le tapis rouge de CINEMANIA

L’actrice française oscarisée Juliette Binoche est de passage à Montréal cette semaine à l’occasion du Festival CINEMANIA, où elle présente son tout premier film à titre de réalisatrice, In-I In Motion.

Jeudi soir, on a eu droit à une soirée double: In-I In Motion et Des preuves d’amour, le nouveau film d’Alice Douard, ont tous deux été présentés au cinéma du Quartier Latin. Cette dernière était sur place, accompagnée de l’actrice Monia Chokri, pour la grande première nord-américaine de son long métrage!

Pour souligner ces deux moments forts du festival, Juliette Binoche et Monia Chokri ont posé ensemble sur un tapis rouge conjoint. Dans cette ambiance intime, les actrices ont brillé en réunissant le cinéma québécois et le cinéma français!