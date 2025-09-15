Naïla Louidort d'Indéfendable nous présente son amoureux!

Quoi de plus mignon qu’une histoire d’amour révélée sous les projecteurs?

La magnifique Naïla Louidort, étoile montante d’Indéfendable, a profité de la grande soirée des prix Gémeaux pour présenter son chéri, Louis Turcotte... Et le duo a fait tourner toutes les têtes!

Le couple, adorable comme tout, a charmé les photographes présents!