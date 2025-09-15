Naïla Louidort d'Indéfendable nous présente son amoureux!

Début du contenu principal.
Quoi de plus mignon qu’une histoire d’amour révélée sous les projecteurs?
La magnifique Naïla Louidort, étoile montante d’Indéfendable, a profité de la grande soirée des prix Gémeaux pour présenter son chéri, Louis Turcotte... Et le duo a fait tourner toutes les têtes!
Le couple, adorable comme tout, a charmé les photographes présents!
Les amoureux étaient tout sourire sur le tapis rouge, visiblement heureux de partager ce moment ensemble!
Louis, qui est directeur de la photographie (Je ne suis pas un robot, Sandy), travaille lui aussi dans le même univers que Naïla... un détail qui rapproche encore plus les tourtereaux!
Pour cette grande soirée, Naïla a misé sur une tenue unique signée par la styliste Mlle Geri. Son souhait? Un look original et audacieux! Elle voulait de l’amplitude, des pantalons qui donnent l’illusion d’une robe, et surtout… des poches! Résultat: une création sur mesure qui a volé la vedette sur le tapis rouge!
Côté maquillage, c’est sa marraine Jennifer Louidort (JL’s Glam) qui a pris soin de sublimer son visage avec une mise en beauté élégante et lumineuse!
Nul doute, Naïla avait l'air d'une vraie princesse sur le tapis rouge!
Plusieurs couples ont également fait leur toute première apparition publique lors de la soirée: Sébastien Delorme et son amoureuse, Karine Vanasse et son amoureux connu ainsi que Julie Le Breton et son nouveau conjoint!
Découvrez aussi toutes les photos du tapis rouge!
Vous aimerez aussi: