Rare apparition sur scène pour Judi Richards

Yvon Deschamps et sa douce, Judi Richards, ont récemment fait une rare apparition publique.

Le célèbre couple était invité à la soirée-bénéfice de Martin Matte au profit de sa fondation. La pianiste Alexandra Stréliski y était d'ailleurs en spectacle.

Parmi les convives, on comptait Fabien Cloutier. L'acteur, humoriste et raconteur a croisé Yvon Deschamps et Judi Richards et leur a demandé de prendre une photo à leurs côtés. Le cliché a ensuite été partagé sur Instagram, nous permettant de voir que les tourtereaux étaient plus chics que jamais!

Voir la photo.

