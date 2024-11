Voici QUAND Indéfendable et STAT recommenceront après Noël

Les deux quotidiennes qui sont en compétition en semaine à 19h, STAT et Indéfendable, feront relâche pendant les Fêtes.

Le personnel de l'hôpital Saint-Vincent et du Cabinet Lapointe-Macdonald-Nolin nous laissera en suspens à compter du 12 décembre. Puis, on devra patienter un peu plus de trois semaines avant de connaître la suite.

C'est le 6 janvier 2025 que STAT et Indéfendable seront de retour à la télévision.