Pierre-François Legendre s’emporte: «Ils retenaient ma famille en territoire hostile»

Pierre-François Legendre a vécu une fin de vacances assez rocambolesque merci.

Au micro de La gang du matin au 107,3 Rouge ce matin, l'animateur et comédien a raconté une anecdote de voyage en famille totalement stressante.

La semaine dernière, la conjointe de la vedette et leurs enfants étaient en vacances dans un tout-inclus. Dimanche matin, Pierre-François Legendre a reçu un texto de sa fille lui demandant de vérifier l'état des comptes de son amoureuse, car sa carte de crédit ne fonctionnait pas.

Le problème: ils devaient une centaine de dollars à l'établissement en raison d'une activité payante. Devant ce défaut de paiement, le personnel de la réception refusait de laisser la famille quitter en autobus pour rentrer à la maison tant qu'ils ne payaient pas sur place.

Voici l'anecdote haute en couleur en vidéo, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous: