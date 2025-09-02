Pierre-François Legendre s’emporte: «Ils retenaient ma famille en territoire hostile»

Début du contenu principal.
Pierre-François Legendre a vécu une fin de vacances assez rocambolesque merci.
Au micro de La gang du matin au 107,3 Rouge ce matin, l'animateur et comédien a raconté une anecdote de voyage en famille totalement stressante.
La semaine dernière, la conjointe de la vedette et leurs enfants étaient en vacances dans un tout-inclus. Dimanche matin, Pierre-François Legendre a reçu un texto de sa fille lui demandant de vérifier l'état des comptes de son amoureuse, car sa carte de crédit ne fonctionnait pas.
Le problème: ils devaient une centaine de dollars à l'établissement en raison d'une activité payante. Devant ce défaut de paiement, le personnel de la réception refusait de laisser la famille quitter en autobus pour rentrer à la maison tant qu'ils ne payaient pas sur place.
Voici l'anecdote haute en couleur en vidéo, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
On adore la confiance de Pierre-François Legendre dans cette situation de crise.
Après avoir crié «Vous ne savez pas qui je suis» en espagnol, il y est allé d'un «Soy Carlos tabarnacos» en faisant référence à son personnage des Invincibles.
C'est très drôle, tout ça! On vous invite à suivre La gang du matin sur Instagram pour ne rien manquer des meilleurs moments de l'émission.
La gang du matin est de retour au 107,3 Rouge pour une nouvelle saison!
Marie-Josée Gauvin, Pierre-François Legendre et Patrice Bélanger nous réveillent du lundi au vendredi dès 5h30 sur les ondes de la populaire radio montréalaise.
Trop loin de la métropole? Pas de problème! Vous pouvez écouter La gang du matin en direct sur le Web juste ici!
C'était le dévoilement de la saison télé 2025-2026 de Radio-Canada la semaine passée.
On a appris que la série Plan B reviendrait pour une nouvelle saison. Cette cinquième saison sera la dernière. En ce qui concerne la distribution, c'est un comédien adoré du public qui tiendra le rôle principal.
Après Louis Morissette, Sophie Lorain, Anne-Élisabeth Bossé et Pier-Luc Funk... ... c'est Pierre-François Legendre qui sera en vedette dans Plan B, saison 5!