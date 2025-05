Voici la surprise qui attendait Pierre-François Legendre pour sa fête

On a aussi pu voir un moment festif sur le compte Instagram de Marie Soleil Dion, pendant les répétitions de la pièce de théâtre Toc Toc pour laquelle Pierre-François Legendre fait la mise en scène.

Il a eu droit à un magnifique plateau de desserts orné de bougies et un beau Bonne Fête chanté par les comédiens Pierre Brassard, Josée Deschênes et Brigitte Lafleur pour ne nommer que ceux-là. Que demander de plus?

On souhaite une superbe 51e année à celui qui, depuis son rôle de quincaillier dans la série Bouscotte en 1998, nous fait rire et pleurer à la télé, sur scène et au cinéma.

