Après une entrevue avec sa fille, Pierre-François Legendre s’explique: «c’est pas vrai»

Après une entrevue avec sa fille, Pierre-François Legendre a dû s'expliquer, en direct de son émission de radio, sur le petit surnom qu'elle lui donne et on a bien ri.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, c'est en direct de La gang du matin au 107,3 Rouge que Pierre-François Legendre a dû répondre à un message d'un auditeur le félicitant pour son entrevue avec sa famille à l'émission Sucré Salé.

L'auditeur, en soulignant l'excellent moment de télé, a salué le comédien en l'appelant "le papa qui pue des fesses", phrase empruntée à sa fille Julianne qui, à notre grand bonheur, ne manque pas de répartie.

Legendre a donc dû rectifier le tir et expliquer qu'il ne pense pas sentir plus mauvais qu'un autre père même après une grosse journée de travail. Le comédien n'a donc aucune idée d'où ce surnom lui vient.

Une chose est certaine, on a pu constater que le duo père-fille est très soudé et que leur chimie est indéniable. On a déjà hâte de revoir Julianne!

