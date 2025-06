Le coeur plein, France Beaudoin est montée sur scène pour recevoir cet honneur

En plus de produire En direct de l'univers et Pour emporter, deux émissions animées par France Beaudoin, Pamplemousse Média est derrière Veille sur moi, On va se le dire, On ramassera demain et jusqu'à tout récemment, Je viens vers toi.

Toutes nos félicitations à cette belle gang de passionnés!

Parmi les autres compagnies qui sont reparties avec ce prix prestigieux au cours des années antérieures, on compte Sovimage, Trio Orange et Productions Casablanca.