C'est LUI, le nouvel acteur vedette de la série Plan B!

C'était le dévoilement de la saison télé 2025-2026 de Radio-Canada aujourd'hui.

Ce lancement était animé par la pétillante France Beaudoin et nous a permis de découvrir les dates de retour en ondes de plusieurs émissions populaires.

De plus, on a appris que la série Plan B reviendrait pour une nouvelle saison. Cette cinquième saison sera la dernière. En ce qui concerne la distribution, c'est un comédien adoré du public qui tiendra le rôle principal.

Après Louis Morissette, Sophie Lorain, Anne-Élisabeth Bossé et Pier-Luc Funk...