C'est LUI, le nouvel acteur vedette de la série Plan B!

Début du contenu principal.
C'était le dévoilement de la saison télé 2025-2026 de Radio-Canada aujourd'hui.
Ce lancement était animé par la pétillante France Beaudoin et nous a permis de découvrir les dates de retour en ondes de plusieurs émissions populaires.
De plus, on a appris que la série Plan B reviendrait pour une nouvelle saison. Cette cinquième saison sera la dernière. En ce qui concerne la distribution, c'est un comédien adoré du public qui tiendra le rôle principal.
Après Louis Morissette, Sophie Lorain, Anne-Élisabeth Bossé et Pier-Luc Funk...
... c'est Pierre-François Legendre qui sera en vedette dans Plan B, saison 5!
Les fans des Invincibles et de La gang du matin à Rouge seront ravis de le retrouver dans ce nouveau rôle.
Sans trop donner de détails sur la nouvelle intrigue, Radio-Canada a dévoilé que dans Pierre-François Legendre jouera «un homme dont la vie bascule à la suite d’un sévère anévrisme».
Rappelons que chaque saison de Plan B nous plonge dans l'univers d'une personne qui, après avoir vécu un choc, souhaite revenir en arrière. Le personnage principal se tourne alors vers Plan B, une agence qui propose des voyages dans le passé.
La dramatique est réalisée et coécrite par Jean-François Asselin.
Louis Morissette et sa boîte de production, KOTV, produisent l'émission depuis le tout début. Ce dernier tenait d'ailleurs le rôle principal de la première saison.
La gang du matin est de retour au 107,3 Rouge pour une nouvelle saison!
Marie-Josée Gauvin, Pierre-François Legendre et Patrice Bélanger nous réveillent du lundi au vendredi dès 5h30 sur les ondes de la populaire radio montréalaise.
Trop loin de la métropole? Pas de problème! Vous pouvez écouter La gang du matin en direct sur le Web juste ici!
Vous aimerez aussi: