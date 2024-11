Voyez toutes les photos du shower de bébé d'Ève, la fille de Nathalie Simard

Nathalie confie que l’organisation de cet événement, dans la magnifique région de la Mauricie, avait pour but de marquer l’arrivée prochaine de Maélyse et de montrer à sa fille et son gendre qu’ils sont entourés d’amour et de soutien.

Pour rendre ce moment inoubliable, Nathalie avait même prévu un livre de souvenirs. Les invités ont pu y écrire des mots d’amour et de bienvenue à la petite Maélyse, qui viendra au monde dans quelques semaines.

Nathalie Simard est comblée par la perspective de devenir grand-maman, un rêve qui est sur le point de se réaliser. Elle décrit ce moment comme «le plus beau cadeau de la vie» et se rappelle avec émotion la naissance de sa propre fille, qu’elle décrit comme l’un des plus beaux jours de sa vie. Aujourd’hui, en voyant Ève se préparer à devenir maman à son tour, elle est remplie de fierté.

