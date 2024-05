Nouveau défi pour Nathalie Simard

De son côté, la célèbre blonde est ravie de relever ce défi emballant. Voici ce que Nathalie Simard a déclaré dans une publication sur les réseaux sociaux:

«Très honorée d’animer la toute nouvelle télé-réalité Nouvelle Chance pour l’Amour. Pour les célibataires de 40 à 60 ans dans leur quête de l’amour véritable. Merci infiniment à TVA et Déferlantes pour cette chance unique ! L’automne réserve des rencontres passionnantes et des moments palpitants à découvrir sur TVA et TVA+. Restez à l’écoute, l’aventure commence bientôt!»

La vedette considère ce nouveau projet comme un véritable cadeau. Avec son grand coeur et son charisme naturel, on est certains qu'elle saura charmer le public et les participants de cette téléréalité!