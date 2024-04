Nathalie Simard se transforme en cover girl et s’ouvre sur son divorce

L'artiste a marqué ce tournant décisif de sa vie entre autres en participant au Défi têtes rasées Leucan, affirmant son soutien indéfectible aux enfants atteints de cancer. Ce geste, à la fois fort et symbolique, est un témoignage de sa solidarité et de son désir de contribuer à une cause qui lui tient à cœur.

Dans cette phase de transformation, Nathalie Simard a embrassé l'idée de se mettre en premier, une démarche qu'elle n'avait jamais osé entreprendre auparavant. «J’ai enfin décidé de me prioriser et d’arrêter de vivre ma vie en essayant de faire plaisir aux autres! Pour une fois, j’ai décidé de me choisir,» confie-t-elle au magazine 7 Jours.