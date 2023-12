Ludovick Bourgeois confirme qu'un film sur Les BB est en chantier!

Ludovick Bourgeois se prépare à rendre un hommage émouvant à son père, Patrick Bourgeois, et à son légendaire groupe, Les BB, à travers une tournée exceptionnelle intitulée Les BB par Ludovick Bourgeois. Cette série de spectacles promet de capturer la nostalgie des années 80-90, tant appréciées par les fans de la musique québécoise.

Depuis longtemps, les admirateurs réclamaient ce moment, et Ludovick Bourgeois a décidé que l'heure était venue de célébrer la carrière artistique et personnelle de son père d'une manière unique. Le spectacle sera une expérience à la fois grandiose et émotionnelle, mêlant chansons emblématiques et souvenirs touchants.

En savoir plus sur cette tournée.

