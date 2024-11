Patrick Bourgeois: sa conjointe souligne l'anniversaire de son départ

Il y a 7 ans, l’icône des années 90, Patrick Bourgeois, rendait son dernier souffle.

Patrick était bien plus qu’un chanteur des BB. Il était le père de Ludovick Bourgeois et de Marie-William Bourgeois, et le conjoint de Mélanie Savard.

Ils ont rendu hommage à ce grand homme qui a laissé une empreinte indélébile dans la musique québécoise.