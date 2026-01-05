Patrick Lagacé partage de rares photos avec son fils

Dans la publication qui accompagne ce retour sur l’année, Patrick Lagacé partage aussi quelques photos de leurs fils, qui ont près de 15 ans d’écart, offrant un aperçu touchant de sa vie familiale.

Âgé de 20 ans, Zak est sans contredit l’une des grandes fiertés de son papa. «Parfois, j’ai la chance de capter dans une photo son immense sourire et je me souviens toujours de ceci: je l’aime immensément, comme la première fois que je l’ai vu. Je suis si fier de toi, Zak.»

