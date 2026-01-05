Patrick Lagacé partage de rares photos avec son fils

Début du contenu principal.
Patrick Lagacé a lui aussi pris un moment pour faire le bilan de son année 2025. Au cours des derniers mois, l’animateur a notamment célébré son mariage avec sa conjointe de longue date, Jessica Leblanc.
Dans la publication qui accompagne ce retour sur l’année, Patrick Lagacé partage aussi quelques photos de leurs fils, qui ont près de 15 ans d’écart, offrant un aperçu touchant de sa vie familiale.
Âgé de 20 ans, Zak est sans contredit l’une des grandes fiertés de son papa. «Parfois, j’ai la chance de capter dans une photo son immense sourire et je me souviens toujours de ceci: je l’aime immensément, comme la première fois que je l’ai vu. Je suis si fier de toi, Zak.»
Cliquez sur les flèches au centre de la publication pour voir les photos.
Le 18 décembre, Guillaume Lemay-Thivierge et Patrick Lagacé ont tenté de régler leur différend, mais ça ne s’est pas tout à fait passé comme prévu: leur entretien qui avait lieu à la radio a dérapé.
Ce qui devait être une simple étape d’une tournée promotionnelle pour sa conférence du 21 décembre s’est transformé en un affrontement verbal entre les deux figures publiques.