Guillaume Lemay-Thivierge et Patrick Lagacé: l'animateur réagit à l'entrevue musclée

Au lendemain de son entrevue totalement grinçante avec Guillaume Lemay-Thivierge, Patrick Lagacé a réagi sur Instagram.

Au cas où vous l'aviez manqué, l'animateur a accueilli le personnage controversé dans le studio du 98,5 à Montréal jeudi matin. Ce qui devait être une simple étape d’une tournée promotionnelle pour sa conférence du 21 décembre s’est transformé en un affrontement verbal entre les deux figures publiques.

La vidéo de leur rencontre musclée a fait le tour du Web: