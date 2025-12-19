Guillaume Lemay-Thivierge et Patrick Lagacé: l'animateur réagit à l'entrevue musclée

Début du contenu principal.
Au lendemain de son entrevue totalement grinçante avec Guillaume Lemay-Thivierge, Patrick Lagacé a réagi sur Instagram.
Au cas où vous l'aviez manqué, l'animateur a accueilli le personnage controversé dans le studio du 98,5 à Montréal jeudi matin. Ce qui devait être une simple étape d’une tournée promotionnelle pour sa conférence du 21 décembre s’est transformé en un affrontement verbal entre les deux figures publiques.
La vidéo de leur rencontre musclée a fait le tour du Web:
Aujourd'hui, Patrick Lagacé est revenu sur cette saga dans sa story Instagram.
Voici ce qu'a déclaré le morning man montréalais au sujet de son entrevue avec Guillaume Lemay-Thivierge:
«Précision: je ne pensais pas que ça allait tourner comme ça. J’anticipais une discussion franche et peut-être costaude. Mais pas… ça.»
Rappelons qu'au cours de leur discussion, Guillaume Lemay-Thivierge a alors identifié l'animateur comme le «déclencheur» de la période la plus sombre de sa vie, faisant référence à l'article de La Presse publié en 2021.
Guillaume Lemay-Thivierge a déclaré qu’il a été victime d’un manque de discernement de la part des journalistes, lui qui a tenu à rappeler l'impact dévastateur de leurs mots (dont ceux de Patrick Lagacé). Pour lui, un micro est une «arme» qui peut briser des vies.
Patrick Lagacé a répliqué du tac au tac que les conséquences subies par l'acteur étaient le résultat de ses propres actions. «Guillaume, t’as été l’artisan de tes propres malheurs», a-t-il lancé, précisant que l'intérêt public justifiait la publication de l'article à l'époque.
Pour en savoir plus, c'est par ici.