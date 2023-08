Attendez de voir le veston tropical que Patrick Huard portera à Bonsoir Bonsoir ce soir

Si le décor de l’émission culturelle animée par Jean-Philippe Wauthier est assez coloré, celui qui partagera le plateau de Bonsoir, Bonsoir ce soir, Patrick Huard accompagné de sa partenaire de vie Anik Jean, en mettra plein également la vue!

Si on est habitués de voir l’animateur et humoriste faire le bouffon, ici, rien de plus sérieux, il portera fièrement un veston digne des tropiques.

C’est ce que l’on a pu voir sur le compte Instagram de la chanteuse et femme d’affaires et c’est sublime!