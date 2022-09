Patrick Huard et Colm Feore réunis dans un nouveau long-métrage dramatique

Après nous avoir fait rire en jouant des policiers aux opinions contraires dans Bon Cop, Bad Cop, les deux amis Patrick Huard et Colm Feore croiseront à nouveau le fer dans un long-métrage dramatique!

Et c'est dans le tout premier film d'Anik Jean que le duo fera ses grandes retrouvailles!

La distribution cinq étoiles du film Les hommes de ma mère, dont le tournage débutait dimanche dernier, a été dévoilé aujourd'hui et ce sont Léane Labrèche-Dor, Jean-Simon Leduc, Emma Lafrenière, Isabel Richer, Marc Messier, Benoît Gouin, Benoît Brière, Anne-Marie Cadieux et Sandrine Bisson qui incarneront les personnages principaux de cette histoire de la scénariste et auteure Maryse Latendresse (Pas d’chicane dans ma cabane).