Chics comme jamais, Anik Jean et les stars des Hommes de ma mère étaient réunies

Anik Jean et les vedettes de son film Les hommes de ma mère se sont réunis hier!

La réalisatrice et ses comédiens étaient plus chics que jamais lors du visionnement de presse. On adore leurs looks élégants et colorés!

Voici les photos de Léane Labrèche-Dor, Marc Messier, Anne-Marie Cadieux, Benoît Gouin, Patrick Huard, Colm Feore, Jean-Simon Leduc, Isabel Richer et Maryse Latendresse :