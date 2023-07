«Je pleurais, je pleurais»: Anik Jean raconte ses débuts comme réalisatrice

Et on a bien hâte de découvrir la façon dont elle a mis en images cette décharge d’émotions qui nous touche déjà à travers la bande-annonce.



Voici le synopsis complet : «Elsie, une jeune femme à l’aube de sa trentaine, reçoit un héritage inattendu de sa mère excentrique: la mission de reprendre contact avec ses cinq ex-maris. Confrontée aux dernières volontés de sa mère, Elsie doit renouer avec son passé et se rapprocher de ses anciens beaux-pères et aussi de son père avec qui elle a coupé les ponts depuis longtemps. Cinq hommes, cinq rencontres marquantes et inattendues. Elsie est déterminée à honorer la mémoire de sa mère, mais ce voyage changera profondément sa trajectoire et lui permettra d’apprivoiser, peu à peu, ses propres démons.»

