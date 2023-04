Véro revient sur sa relation avec Patrick Huard: «ç'a été vraiment un grand amour»

«Ça a été vraiment un grand amour. C’était une relation amoureuse très importante dans ma vie. J’étais au début de la vingtaine, j’ai été belle-mère avec sa fille. On a acheté une maison ensemble… Tu sais, on a bâti quelque chose, qui n’a pas duré assez longtemps, on a été ensemble un petit peu moins que trois ans, mais ça a été une relation amoureuse très importante dans ma vie. C’est ce qui a défini l’amoureuse que j’allais devenir après. Et l’autre après, ça a été Louis qui est devenu mon mari et le père de mes enfants! Donc ce passage-là dans ma vie a été déterminant pour la suite», déclare Véronique Cloutier.

Cette dernière est restée en très bons termes avec Patrick Huard après leur rupture.

Les ex-conjoints se sont recroisés à plusieurs reprises sur les plateaux de télévision et les tapis rouges, donc au Gala des Prix Gémeaux 2010 où ils avaient été photographiés ensemble.