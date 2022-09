Anik Jean: la plus tendre des photos en tournage avec «son merveilleux»

« Mon merveilleux qui joue dans ma vue! J'ai eu droit à une pause bisou 🎥❤️»

On craque!

Rappelons que Patrick Huard et Anik Jean sont en couple depuis maintenant 11 ans.

En ce qui concerne le film Les hommes de ma mère, l'histoire est signée par la scénariste et auteure Maryse Latendresse (Pas d’chicane dans ma cabane). On y retrouvera Léane Labrèche-Dor, Jean-Simon Leduc, Emma Lafrenière, Isabel Richer, Marc Messier, Benoît Gouin, Benoît Brière, Anne-Marie Cadieux, Sandrine Bisson, Patrick Huard et Colm Feore.