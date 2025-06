Patrice Bélanger revient sur ce moment de grande émotion à Survivor Québec

Une envie soudaine de faire des câlins

Patrice Bélanger est clair quand on lui demande le moment le plus difficile cette année. La visite surprise des familles des joueurs lui a rendu sa tâche d’animation plus compliquée: «Eux autres ils cassent, mais moi j’ai comme pas le droit de casser. Mais ça se passe à trois pieds de ma face, ça fait 38 jours (qu’ils n’ont pas vu leurs proches). Ils se serrent dans leurs bras comme s’il n’y avait pas de lendemain. Et moi je fais: ‘’Alors vous êtes contents de vous retrouver?’’ Il faut que je garde le phare. Il y a d’autres choses qui s’en vient.» Il n’y a pas de doute que l’instant n’a pas dû être évident pour la vedette de la téléréalité.

La tâche la plus pénible

Comme dans n’importe quel métier, il y a des tâches que nous aimons moins faire et c’est aussi le cas pour Patrice à Survivor Québec qui déteste lire les votes: «Je pensais tripper sur ce moment-là quand j'ai commencé à animer ça. Parce que comme spectateur, il n’y a rien de plus délicieux que la lecture des votes. Puis quand c'est un blind side ou quand c'est quelqu'un comme spectateur que tu aimes moins, que tu affectionnes moins, de faire: ‘’La personne qui quitte X’’. Je pensais tripper sur ce moment-là. C'est le moment que j'haïs le plus. Quand je lis ultimement, puis que je dis: ‘’La troisième personne éliminée de la troisième saison de Survivor Québec.’’, admettons que c'est Huggens. Quand je dis Huggens, que ce soit la troisième personne ou la 17ᵉ personne, la personne fait...(soupire) Et là c'est trois jours, 15 jours, 25 jours, 40 jours de: ‘’Ah t'es pas sérieux? Mon rêve s'arrête là. J'étais si proche, je pensais que j'étais une bonne...’’ Et de moi, être la courroie de transmission de cette annonce: ‘’Je t'annonce que ton rêve s'arrête maintenant.’’ Ça me tue à chaque fois. Donc j'haïs ça.»