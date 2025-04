C’est confirmé: Kathrine est forcée de quitter Survivor Québec

Les joueurs de Ugat, sa nouvelle tribu, ont symboliquement apporté le flambeau de Kathrine au conseil de tribu pour l’éteindre, lui rendant ainsi un hommage touchant.

« C'est là qu'on me dit, un instant, Patrice, tu dois parler avec Dr.Karine qui m'informe que ce sera terminé pour Kathrine. Donc, ça a été une annonce vraiment difficile à faire, mais j'ai trouvé très, très beau et très, très fort symboliquement que les joueurs de la tribu Ugat apportent son flambeau, qu'on l'éteigne ensemble et qu'on puisse lui faire ce coup de chapeau-là et qu'elle ait le rituel complet d'un départ à Survivor Québec.»

Je suis un fan de ces joueurs-là. Et là, c’était à moi de les soutenir. Juste de les aider à respirer», conclut Patrice avec humilité.