De la grande visite à Survivor Québec: voyez la réaction des joueurs en primeur

La visite des êtres chers a déclenché une véritable vague d’émotion chez les joueurs, qui n’avaient pas vu leurs proches depuis le début de l’aventure.

Dès qu’ils les ont aperçus, les réactions ont été instantanées et profondément touchantes. William, visiblement bouleversé, a confié: «Mon corps s’est mis à trembler!» Pour Rayane, ce moment unique a été «la plus belle surprise». Myriam, quant à elle, a décrit l’instant comme «une dose d’amour indescriptible», alors que Geneviève, submergée, a exprimé sa reconnaissance en disant: «Tout ce chemin-là pour venir me voir.» Même Danielle, d’habitude plus réservée, n’a pas pu cacher son émotion: «Quel beau moment.»