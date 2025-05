Suvivor Québec: la performance désastreuse de William était-elle calculée?

Un défi réellement raté ou plutôt saboté?

La tâche était pénible pour les joueurs attachés à une corde. Le but? Tenter de se démêler le plus possible pour récupérer davantage de corde afin d’atteindre le casse-tête, à faire un peu plus loin sur la plage. Incapable de se démêler? Tant pis... impossible de toucher au puzzle.

C’est William qui a été le plus impacté dans cette épreuve, alors qu’une fois le défi terminé, il était toujours bien prisonnier, et le seul à ne pas s’être libéré. «J’essayais de regarder au loin, personne ne semblait être avancé. J’y ai cru jusqu’à la fin, avance-t-il! Ç'a jamais été dans mon état d’esprit d’abandonner, mais je ne suis pas fier de moi aujourd’hui, je peux le dire.» Patrice a alors tenté de le rassurer: «La bonne nouvelle, c’est que cette épreuve-là est derrière toi, elle est terminée William. »

Une défaite qui ne semblait étrangement pas trop dérangé le joueur: «Je sais que je suis safe de toute façon pour le conseil ce soir, avec l’avantage que j’ai.»

Parlons-en! Rappelons qu’en début de semaine, après avoir gagné une activité de tyrolienne, ainsi qu’une collation, il avait décidé de partager son moment avec Marilou et Geneviève. Le joueur avait alors trouvé une énorme surprise à la fin de l’activité. Sur le parchemin on pouvait y lire: « Vous pouvez remettre ce papier à Patrice et indiquer que vous souhaitez quitter le conseil avec une personne de votre choix.»

Difficile de savoir si cette piètre performance était volontaire ou non, mais le policier de 30 ans semble plutôt satisfait de son désastreux résultat: «Est-ce que ça a transparu à l’épreuve en après-midi? Absolument pas. Je n’ai vraiment pas fait exprès d’être nul. Ça fait d’une pierre, deux coups, j’ai eu l’air nul et je n’ai pas gaspillé mon énergie, fait que je pense que j’ai réussi ma mission.»

