Survivor Québec: Florence révèle s’être perdue en forêt avec Ashly

Une alliance née grâce à la nature

C’est durant sa participation au podcast Au Confessionnal disponible sur iHeartRadio que Florence a expliqué la naissance de leur duo: «En fait, c’est sûr qu’on avait des affinités, des points en commun, puis jour, je pense 2, on s’est perdus dans la forêt on n’était pas habitué à la noirceur, on ne connait pas l’île. Fait que là, on en a ri, on en a reparlé le lendemain.»

Elle ajoute: «Après ça on s’est dit: ‘’Bin tu sais quoi? On pourrait s’allier, on s’est fait confiance en s’étant perdu dans le bois, on peut se faire confiance dans le jeu.’’, puis après ça c’est sûr qu’il y a comme une amitié qui se construit, des liens, puis je pense que stratégiquement, on est deux personnes un peu des stratèges cachés. Lui c’est un gars qu’une de ses plus grandes forces, c’était le physique, moi je suis une fille, une de mes plus grandes forces, c’était le social. On se disait: ‘’Tu peux avoir l’info chez les gars, je peux avoir l’info chez les filles. Tu peux amener un côté physique, je peux amener un côté social, on se complétait en tant que joueur, puis je pense que c’est pour ça aussi outre le côté qu’on était amis qu’on voulait s’allier dans le jeu.»