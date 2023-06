Pascale Renaud-Hébert de Chouchou sera en vedette dans cette nouvelle série

Voici le synopsis officiel d'À tout prix :

Charles et Laurence sont incapables d’avoir des enfants de façon naturelle, et décident de se tourner vers la procréation assistée. Ils devront composer avec les spécialistes, les rendez-vous, la paperasse ainsi que leurs proches, qui ont tous une opinion sur leur démarche. Désormais « abonnés » à une clinique de fertilité, Charles et Laurence apprennent finalement qu’ils ne pourront avoir d’enfant qu’en faisant appel à un donneur. Mais qui choisir? Pourront-ils se mettre d’accord? Avec la famille comme les amis, la parentalité semble au cœur de toutes les conversations.

Outre Pascale Renaud-Hébert et Mickaël Gouin, cette série réunira Salomé Corbo, Jean-François Beaupré, Pascale Montpetit, Catherine Paquin-Béchard, Noémie Leduc-Vaudry, Vincent Fafard, Roger Larue, Charles Aubey-Houde.

À tout prix est une adaptation de la comédie canadienne How to Buy a Baby et atterrira sur VÉRO.TV le 16 juin.