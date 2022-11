La finale crève-cœur de la série Chouchou soulève les passions, voici pourquoi

C’est mercredi soir qu’était présenté l’ultime épisode de la merveilleuse et déboussolante série Chouchou et ça a soulevé les passions. L’histoire des destins entrelacés de Chanelle (Évelyne Brochu) et Sandrick (Lévi Doré) s’est conclue dans un mélange de retenue et de nuances, laissant croire à une éventuelle reconstruction, pas sans douleur.

Attention, si vous n’êtes pas à jour dans la série, revenez à ce contenu plus tard pour éviter de briser votre plaisir avec des divulgâcheurs!

L’épisode nous transporte plusieurs mois après la sortie de prison de Chanelle, qui tente de reprendre sa vie en main en surfant à travers les opinions de son entourage… Il explore aussi l’effort du jeune Sandrick qui souhaite sortir de sa mauvaise passe et qui, malgré son manque d’outils, se relève tranquillement, pas sans encore souffrir de sa première vraie peine d’amour.

Il s’agit d’un déambulatoire à travers le déchirement que la mère de famille vit, désireuse de boucler la boucle avec Sandrick qu’elle a réellement aimé et l’idée d’enfin mettre des limites à leur relation.