Les réalisateurs de Chouchou annoncent un nouveau drame et ça promet

En plus de Chouchou, Marie-Claude Blouin a réalisé deux autres séries adorées du public soit Le Chalet et Pour toujours, plus un jour.

Avec IN MEMORIAM, les réalisateurs de Chouchou nous plongent dans un univers captivant, mélangeant secrets de famille, rivalités et rédemption. Cette nouvelle série promet de tenir en haleine les spectateurs, tout en leur offrant des performances d'acteurs saisissantes et des rebondissements inattendus. Alors que les tournages approchent, l'attente pour cette nouvelle création de Passez Go devient de plus en plus intense.

En attendant, vous pouvez voir ou revoir la saison complète de Chouchou sur Noovo.ca

Vous aimerez aussi: