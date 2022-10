Evelyne Brochu et Lévi Doré: les stars de Chouchou s’éclatent au Centre Bell

On adore particulièrement les images de Lévi Doré et Evelyne Brochu, enlaçant la mascotte Youppi. Le sourire complètement euphorique d’Evelyne Brochu est tellement génial. L’animateur Patrice Bélanger a même commenté la photo sur les réseaux sociaux. Repartageant l’image, il a écrit: «je pensais avoir vu toutes les émotions de cette grande comédienne… Mais celle-là je ne l’avais jamais vu! 😂»



Je rappelle que les stars de Chouchou ont récemment jasé de leur approche pour tourner les scènes très intimes dans la série. En entrevue, Evelyne et Lévi ont raconté comment ça se passait sur le plateau, et ont aussi abordé la réaction de leurs proches devant ces scènes inspirées d’une histoire VRAIE, qui plus est!

C'est génial de voir que les deux acteurs ont une si belle complicité dans la vie, comme c'est le cas sur le plateau!

