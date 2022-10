Chouchou: Evelyne Brochu et Lévi Doré se confient sur le tournage de leurs scènes d'amour

Lévi Doré, qui a 22 ans, a par ailleurs été questionné sur la réaction de sa mère à l’écoute de la série. Il a confié à Julie Snyder :

«C’est quand même choquant […] pour une mère de voir son enfant grandir de cette façon-là à la télé. Je vais toujours rester le bébé de ma mère, donc c’est sûr que ça doit être déroutant.»

On applaudit d'ailleurs le travail des acteurs Lévi Doré, Evelyne Brochu et de Sophie Cadieux, qui interprète la maman de Sandrick. Pour voir l’entrevue complète avec les trois comédiens, rendez-vous sur Noovo.ca.

Et si vous ne vous êtes toujours pas plongés dans Chouchou, ne manquez pas de le faire! La série est diffusée le mercredi à 20 h et est disponible en rattrapage sur Crave. Vous allez en être complètement accros... et boulversés.

