Monia Chokri et Sara Montpetit s’ouvrent sur les coulisses du tournage d'Où vont les âmes

Un plateau de tournage dans l’humour malgré le drame

L’histoire d’Où vont les âmes est complètement bouleversante, alors que Sara Montpetit incarne une jeune femme de 18 ans, Anna, qui demande l’aide médicale à mourir. Avant son grand départ, elle désire revoir ses demi-sœurs (Monia Chokri et Julianne Côté) de qui elle est séparée depuis la condamnation pour viol de leur père commun.

En entrevue, Monia Chokri rassure que le tournage s’est fait dans le plaisir et avec des rires: «Ce qui m'a marqué, c'était la joie, puis la sororité, puis le plaisir. On a beaucoup ri ensemble sur ce plateau-là», explique-t-elle avant d’ajouter: «Justement, parce que c'était un grand drame, je pense qu'on avait besoin de rigoler beaucoup.»

En outre, elle avance que c’était un bonheur de travailler pour la première fois avec sa grande amie Julianne Côté et de retrouver Sara Montpetit avec qui elle avait joué dans le drame de Charlotte Le Bon Falcon Lake.