Monia Chokri et Sara Montpetit s’ouvrent sur les coulisses du tournage d'Où vont les âmes

L’actrice et réalisatrice Brigitte Poupart présentait son premier long métrage intitulé Où vont les âmes, hier, lors de la 31e édition du festival CINEMANIA. Les têtes d’affiche Monia Chokri et Sara Montpetit nous ont dévoilé quelques coulisses sur le tournage du film lors de cette soirée. Voici ce qu’elles avaient à dire.
L’histoire d’Où vont les âmes est complètement bouleversante, alors que Sara Montpetit incarne une jeune femme de 18 ans, Anna, qui demande l’aide médicale à mourir. Avant son grand départ, elle désire revoir ses demi-sœurs (Monia Chokri et Julianne Côté) de qui elle est séparée depuis la condamnation pour viol de leur père commun.
En entrevue, Monia Chokri rassure que le tournage s’est fait dans le plaisir et avec des rires: «Ce qui m'a marqué, c'était la joie, puis la sororité, puis le plaisir. On a beaucoup ri ensemble sur ce plateau-là», explique-t-elle avant d’ajouter: «Justement, parce que c'était un grand drame, je pense qu'on avait besoin de rigoler beaucoup.»
En outre, elle avance que c’était un bonheur de travailler pour la première fois avec sa grande amie Julianne Côté et de retrouver Sara Montpetit avec qui elle avait joué dans le drame de Charlotte Le Bon Falcon Lake.
Se mettre dans la peau d’une jeune adulte qui demande l’aide médicale à mourir n’est pas un rôle commun. La comédienne Sara Montpetit raconte qu’elle a fait le tour des réseaux sociaux pour préparer son personnage. Elle mentionne «qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui documentent leur maladie» sur les plateformes numériques. Également, elle a échangé avec des médecins et rencontré un jeune homme qui se trouve dans la même situation que son personnage pour réussir son jeu.
Jeudi, Monia Chokri recevra le prix CINEMANIA D’HONNEUR pour souligner son grand talent et son parcours remarquable au Québec et en Europe. L’an passé, c’est celle de la comédienne Anne Dorval qui avait été célébrée. Une distinction qui arrive à temps pour ses 20 ans de carrière: «Je trouve ça chouette parce que c’est une reconnaissance sur le rayonnement de la culture québécoise à l’extérieur aussi alors ça me touche et ça me ravit», lance-t-elle rempli de gratitude.
Le film Où vont les âmes prendra l’affiche, au cinéma, le 14 novembre.
