OD Chypre: la tension monte dans la maison des filles

La candidate la moins aimée des maisons

Depuis le début de l’aventure, Noovo Moi est votre destination pour tous les potins sur OD Chypre. On a parlé à plusieurs exclus depuis le coup d’envoi de la saison et ceux-ci nous confirment que l’entraîneuse personnelle n’est pas la préférée. D’ailleurs, la première sortit, Claudia nous avait confié: «On dirait que je ne comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Je pense qu'elle a un gros caractère. Elle ne se laisse pas piler sur les pieds.» Puis, elle avait terminé son point en précisant que les filles ont souvent tenté de l’inclure dans la gang, mais en vain.

Élisa, la nouvelle copine de Yorick nous avait aussi fait part de sa relation avec Any: «Ce n’est vraiment pas mon genre de personne. Je ne m’entendais pas super bien avec elle. Il y a quelque chose qui ne marche pas.» Elle a même avancé qu’elle n’avait pas beaucoup d’affinités avec aucune fille de la maison.

