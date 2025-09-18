OD Chypre: la tension monte dans la maison des filles

Début du contenu principal.
Encore une grosse soirée hier, dans les maisons d’Occupation Double Chypre. On a appris que c’est Sébastien et Marie-May qui allaient quitter ensemble pour le voyage de la semaine…en Albanie. Or, voilà une nouvelle qui est venue perturber Laurie, puisqu’elle éprouve de l’intérêt envers le joueur d’hockey. Pendant qu’elle partageait ses craintes, une chicane a éclaté entre Any et elle. Voici toute la conversation!
*Attention! Arrêtez votre lecture ici si vous ne voulez pas être divulgâché.*
Laurie craint bien que le voyage donne lieu à des rapprochements entre Sébastien et Marie-May. Hier soir, sur le balcon avec Laurianne, la candidate a voulu lui exprimer ses états d’âme: «Ça me stresse le voyage.» Any, a alors fait son entrée sur le balcon en se mêlant de la conversation: «Tu vas apprendre à connaître d’autres gens». Bêtement, Laurie lui a répondu qu’«embrasser Maxime pour le fun » ne lui parlait pas vraiment. Ce dernier faisant partie des tops d’Any a semé la grogne chez l'autre participante: «Reviens-en avec Maxime! Je viens d’en laisser un partir». Rappelons que mardi, Charles a dû quitter l’aventure, laissant Any très émotive par son départ. Les deux filles se sont alors échangé quelques répliques pour se piquer, ce à quoi Laurie a voulu mettre un terme: «On était sur le balcon en premier. Tu peux peut-être aérer la pièce», ce qui a conclu l’échange désagréable au grand bonheur des oreilles des autres candidates.
Dans l’énorme garde-robe des filles, Any a par la suite évoqué qu'il s'agissait de blagues. C’est plutôt Laurie qui n’aurait pas compris ses propos. La jeune femme de 28 ans a alors fondu en larmes: «Ça commence à devenir un peu too much! Mon but ce n’était pas de faire de la chicane. […] J’ai laissé mon fils à la maison et je suis ici à essayer de bâtir de vraies relations ça devient too much! Chaque jour, une petite chicane, une petite crise, je suis tannée!»
Depuis le début de l’aventure, Noovo Moi est votre destination pour tous les potins sur OD Chypre. On a parlé à plusieurs exclus depuis le coup d’envoi de la saison et ceux-ci nous confirment que l’entraîneuse personnelle n’est pas la préférée. D’ailleurs, la première sortit, Claudia nous avait confié: «On dirait que je ne comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Je pense qu'elle a un gros caractère. Elle ne se laisse pas piler sur les pieds.» Puis, elle avait terminé son point en précisant que les filles ont souvent tenté de l’inclure dans la gang, mais en vain.
Élisa, la nouvelle copine de Yorick nous avait aussi fait part de sa relation avec Any: «Ce n’est vraiment pas mon genre de personne. Je ne m’entendais pas super bien avec elle. Il y a quelque chose qui ne marche pas.» Elle a même avancé qu’elle n’avait pas beaucoup d’affinités avec aucune fille de la maison.
L’aventure se poursuit ce soir, 18h30, sur Noovo, noovo.ca et Crave!